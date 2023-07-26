شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. برقم الجلوس على الخليج 365 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ويمكن للطلاب التسجيل لتصلهم النتيجة فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

وجاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.