شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة التسجيل لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهاب مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكبت التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد بطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك بسرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى.

وقال السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن لا مد للتسجيل باختبارات القدرات بعد انتهاء المدة المعلنة بالجدول الزمنى للتسجيل لاختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، موضحا أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، منح طلاب الثانوية العامة فرصة بمد التسجيل للتقدم لاختبارات القدرات إلى 3 أغسطس بدلا من 27 يوليو وذلك فى إطار الحرص على طلاب الثانوية للتسجيل لاختبارات القدرات.

وتضم قائمة الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2023، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.