شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى: مشروع الجينوم المصرى بدأ فى تحقيق أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن جامعة عين شمس لها دور كبير في البحث العلمي الطبي التي لها دور مؤثر على المجتمع المصرى، موضحا أن برنامج الشبكة المعلوماتية مشروع هدفه تجميع كافة التخصصات و الخبرات و الامكانيات في صورة شبكة قوية تهدف في النهاية لخدمة المجتمع المصرى فى جميع التخصصات.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمى، خلال مؤتمر جامعة عين شمس الرسمى لإعلان انطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي و الدكتور علي أنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، أن الهدف من الشبكات هو توفير الدعم الفنى والمادى على المستوى القومى، وتوفير كافة الإمكانيات للباحثين و العلماء، وتكوين فرق طبية متميزة من العلماء.

وأشار إلى أن مشروع الجينوم المصري حقق أهدافه بنسب كبيرة جدا، وأصبح لدى مصر مركز متخصص في علوم الجينوم، و كذلك خبرات وكوادر متخصصه في هذا المجال، موضحا أن المعلومات التي تصدر عن مشروع الجينوم ستؤدي الي معرفة الكثير من الحقائق و التشخيص المبكر للأمراض و العلاج في أسرع وقت.

وأشاد رئيس أكاديمية البحث العلمى، بجهود الجامعة فى البحث العلمى المصرى وكونها شريك فى كافة المشروعات مع الأكاديمية والتى يأتى من ضمنها الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMaster.

وأضاف أن الأكاديمية لديها 5 شبكات معلوماتية متنوعة اثنين منهم فى جامعة عين شمس ، لافتا إلى أن الهدف من هذه الشبكات أنها تعتبر رابط قومى يجمع كافة القدرات البحثية على مستوى الجامعات، حيث تضم الشبكة المئات من علماء المصريين .

وأشار إلى أن الأكاديمية تعمل على توفير الدعم المادى والفنى على المستوى القومى للجهات البحثية ، لافتا إلى أن الشبكة ستعمل ككتلة تجمع كافة العلماء المتخصصين فى تكنولوجيا المعلوماتية الحيوية وعلوم الجينوم ، لافتا إلى أنه تم عمل شبكة فى العلوم النووية، موضحا أنه نتيجة التنسيق والعمل الجماعى من خلال هذه الشبكات المعلوماتية المختلفة ساهم فى تقدم الترتيب فى النشر الدولى.

وقال الدكتور علي أنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، ان الشبكة عبارة عن منصة كبيرة تبرز جهود مصر البحثية و بنا يسهم في تحقيق أهداف البحث العلمي بمختلف المجالات.