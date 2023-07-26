شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد فى نسب الرطوبة بكافة الأنحاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الأيام، كما يلى: - القاهرة الكبرى والوجه البحرى:-

العظمى 90-92% ليلا والصغرى نهارا من 35-40 %

- السواحل الشمالية:

العظمى من 92-95% والصغرى من 50-55 %

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا من 60-65% والصغرى 25-30%

- شمال الصعيد:

العظمى من 65-70% والصغرى من 20-25%

- جنوب الصعيد:

العظمى من 35-40% والصغرى من 10- 15 %.