شكرا لقرائتكم خبر عن التمريض تحذر من الالتحاق بأكاديميات خاصة غير معتمدة.. وتؤكد: لن نقيدهم بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت النقابة العامة للتمريض، التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة، وغير المصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتقدم للنقابة سنويًا الكثير من خريجى أكاديميات التمريض غير المرخصة، والراغبين فى القيد بالنقابة والحصول على كارنية مزاولة المهنة.

وحذرت أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى، كما طالبت الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن شهادة التخرج المعتمدة سواء كانت صادرة من المدارس نظام ٥ سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، هى شرط أساسى للقيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مؤكدة على أهمية اعتماد الشهادة من ادارة التعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات حال كان المعاهد تابعة لها.

وأكدت أن الاكاديمية أو المعهد يجب أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات والذى يضع شروط محددة للموافقة واعتماد تلك المنشأت من بينها مساحة المكان والموقع الجغرافى والإطار الهندسى، وغيرها من الشروط للحصول على الموافقات.

كما حذرت الدكتورة كوثر محمود، مديري المستشفيات الخاصة من الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للعمل داخل المستشفيات تحت مسمى تمريض خاص والاستعانة بالتمريض المؤهل علمياً وعملياً لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، لافته إلى أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالاً لشخصية الممرض ويحاسب عليها قانونياً، لافته إلى أن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر تمريض مؤهلة ومدربة.