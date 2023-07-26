شكرا لقرائتكم خبر عن مسار محور عمرو بن العاص الجديد.. يربط بين شمال وجنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موعد تشغيل محور عمرو بن العاص الجديد، ثاني محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر، مما يؤدي لتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية مسار المحور الجديد وأهميته المرورية

- يربط المحور الجديد بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

- يشمل المشروع إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كبارى 4.9 كم.

- يتضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه.

- يتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

ويهدف مشروع محور عمرو بن العاص إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، حيث أنه سيقلل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

كما يهدف المحور إلى تقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، بالإضافة إلى تطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة؛ لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.