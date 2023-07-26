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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة شباب القادة: منصة الأنشطة حققت نجاحا باهرا وهدفها دعم الطلاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنصة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، وتعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسلط الضوء على جهود ونجاحات الانشطة الطلابية، وذلك لضمان استمرارية هذه الأنشطة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمصر، عبر تنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدةً دوليا.
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