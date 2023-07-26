شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة شباب القادة: منصة الأنشطة حققت نجاحا باهرا وهدفها دعم الطلاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه بعد النجاح الباهر الذي حققته منصة الأنشطة الطلابية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومشاركة أكثر من 600 نشاط طلابي من 60 جماعة على مستوى الجمهورية من 21 محافظة مختلفة، وأكثر من 3246 ساعة تدريب للأنشطة المختلفة، وجوائز مادية بقيمة إجمالية تصل إلي مليون و200 ألف جنيه علي مدار الثلاث سنوات الماضية، أصبحت فعاليات مسابقة الأنشطة الطلابية واحدة من أهم وأكبر المسابقات الشبابية الهادفة فى مصر.

وأكد المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنصة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، وتعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسلط الضوء على جهود ونجاحات الانشطة الطلابية، وذلك لضمان استمرارية هذه الأنشطة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمصر، عبر تنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدةً دوليا.