شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء فى السادسة مساء.

وأوضحت الصفحة الرسمية، أن العظة ستكون الساعة 6 مساء فى كنيسة التجلى وهى المقر الباباوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما ستتم إذاعتها عبر القنوات الفضائية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.