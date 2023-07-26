شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات التى تتم بها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد على الأهمية البالغة لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.



















































































