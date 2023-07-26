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رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات التى تتم بها.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.

 

وأكد على الأهمية البالغة لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

 

رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (1)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (2)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (3)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (4)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (5)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (6)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (7)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (8)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (9)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (10)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (11)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (12)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (13)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (14)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (15)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (16)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (17)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (18)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (19)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (20)
 
رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروعات العلمين الجديدة (21)
 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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