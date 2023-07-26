شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 شخصا فى اندلاع حريق هائل بأحد مولات مرسى مطروح.. تعرف على أسمائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 14 شخصا، اليوم، الأربعاء، باختناقات وضيق تنفس وبعضهم مصاب بجروح، إثر اندلاع حيق هائل بمول دبي التجاري، بشارع الإسكندرية في وسط مدينة مرسى مطروح، وتم نقل المصابين بسيرات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

استقبل المستشفى ىحسام حسن ابراهيم " 27 سنة " يقيم بشارع علم الروم في مرسى مطروح، مصاب بجروح قطعيه بالجيهه جرح قطعي باليظ اليمني اختناق، وعبدالغفار طه النجار " 28 سنة "مقيم بعزبه السلام ، مصاب باختناق ضيق في التنفس، واماني عبدالرحيم محمود " 50 سنة " مقيمة في عمارات باتا المجاورة لمكان الحريق، مصابة باختناق ضيق في التنفس، وفتحي فهمي ابوالفتوح " 35 سنة "من منطقة الكيلو 7 مصاب باختناق ضيق في التنفس، واحمد محمد علي مجاور " 19سنة " مقيم بعزبه السلام، مصاب باختناق ضيق في التنفس وحلاوتهم محمد ابراهيم " 40 سنة " مقيم بعزبه السلام ، مصاب باختناق ضيق في التنفس، ورحمه عادل عبدالعاطي " 17 سنة " مقيمة بعمارات باتا، مصابة اختناق ضيق في التنفس، وخالد السيد ابوالعنين " 35 سنة " مقيم بشارع زاهر جلال، مصاب باختناق ضيق في التنفس، وعمر عبدالباسط براني " 20 سنة " مقيم بمنطقة وادي الرمل، مصاي باختناق وضيق في التنفس واحمد السيد محمد " 24 سنة " شارع علم الروم ، مصاب باختناقو ضيق في التنفس محمود محمد ابوطحون " 19 سنة " مقيم بطريق السلوم،مصاب بجرح قطعي بالراس اختناق وضيق بالتنفس، ورويدا محمد البسيوني " 16 سنة " مقيمة السواني، مصابة باختناق ضيق في التنفس، و اسماء عبدالغني محمد " 16 سنة " مقيمة بمنطقة الكيلو 4، مصابة باختناق ضيق في التنفس، ومحمود كرم حسان " 24 سنة " مقيم بالكيلو 4، مصاب بختناق.

وكان قد اندلع حريق هائل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مول دبي بشارع غلإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، وامتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية، ووااجهة المركز التجاري، والتهمت النيران كميات كبيرة من البضائع وتسببت في خسائر مادية كبيرة وجارِ حصر الخسائر والإصابات.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنطقة المجاورة، وتعاون الأهالي في إخلاء بعض المحال من البضائع والمساهمة في إخماد الحريق، وانتقلت إلى مكان الحريق القيادات الأمنية والتنفيذية للإشراف على إخماد الحريق، إلى جانب انتشار قوات الشرطة والدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وجارى حصر الخسائر والأضرار، والوقوف على ظروف وملابسات وأسباب الحريق.