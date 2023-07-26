شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بحرارة الجو غدا وأجواء شديدة السخونة والمحسوسة بالقاهرة 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي يصل مدينة سان بطرسبرج للمشاركة فى القمة الروسية الأفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

نتيجة الثانوية الأزهرية.. مؤتمر صحفى ظهر غد الخميس لإعلان أسماء الأوائل

يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.

أسامة ربيع: قناة السويس شهدت عبور مليون سفينة و144 مليار دولار منذ التأميم

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 مليار و599 مليون طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وطوال ما يزيد عن 67 عاماً تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143 مليار و864 مليون دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

الكهرباء: 14% زيادة فى الاستهلاك مقارنة بالعام الماضى

اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك زيادة في الاحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي على مدار اليوم بلغت نسبتها 14.49% ، لافتا إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 8.2% زيادة في الاحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي والذى يبدأ من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 11 مساء.

وأضاف الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الثلاثاء 35 ألف ميجا وات، معلنا، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج المتاح بلغت أمس الثلاثاء 9 آلاف 900 ميجاوات.

وأشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خفض الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2022 – 2023، ليصبح 220 بدلا من 225، وذلك بعد ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب.

وكان قد اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 2023 بمحافظة القليوبية، للعام الدراسي المقبل بحد أدنى 225 درجة لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة كمرحلة أولى، وذلك في 12 يونيو الماضي من العام الحالي، كما يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو أكثر من شرط التوزيع الجغرافي.

الحكومة ترد على شائعة وجود أخطاء بطباعة برايل على الـ20 جنيها البلاستيكية

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم اكتشاف أخطاء في طباعة برايل المخصصة لغير المبصرين على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهاً، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد البنك المركزى المصرى، أنه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، مُشدداً على أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة يتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس، حتى يتمكنوا من تمييزها، سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها في طباعة البنكنوت في جميع دول العالم، وتم شرح ذلك في الفيديو التعريفي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند طرح العملة للجمهور، مؤكداً البنك المركزي المصري أنه تم اختيار عناصر تصميم العملة الجديدة فئة العشرين جنيهًا بدقة بالغة، ووفقاً لأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بما يتواكب مع المعايير والقياسات الدولية والتكنولوجية المطبقة في تأمين وطباعة العملة.

الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع الاستمرار في اللجوء لتخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى منتصف الشهر المقبل، موكدا أن هناك موشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها، نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء و وزارة البترول، لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال المصدر إن محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

زعماء ووزراء ووفود الدول الأفريقية يصلون روسيا لحضور قمة روسيا - أفريقيا

بدأ زعماء ووزراء ووفود الدول الإفريقية، اليوم الأربعاء، فى الوصول إلى روسيا، لحضور القمة الروسية- الإفريقية فى مدينة (سانت بطرسبرج) الروسية.

وذكرت وكالة تاس الروسية، أن وفد اتحاد جزر القمر، برئاسة الرئيس غزالي العثماني وصل إلى (سانت بطرسبرج) مشيرة إلى أن جزر القمر عضوا في بعثة السلام الإفريقية في أوكرانيا، لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى - في وقت سابق - اتصالا هاتفيا مع العثماني.. وجدد الطرفان تأكيد التزامهما بتعزيز الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأضافت الوكالة أن رئيس بوروندي إيفاريست نداييشيمي والوفد المرافق له وصل إلى (سان بطرسبرج) لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زار بوروندي -في مايو في إطار جولته الإفريقية - وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.

التمريض تحذر من الالتحاق بأكاديميات خاصة غير معتمدة.. وتؤكد: لن نقيدهم بالنقابة

جددت النقابة العامة للتمريض، التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة، وغير المصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتقدم للنقابة سنويًا الكثير من خريجى أكاديميات التمريض غير المرخصة، والراغبين فى القيد بالنقابة والحصول على كارنية مزاولة المهنة.

وحذرت أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى، كما طالبت الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة.

1120 جنيها تراجعاً فى سعر الجنيه الذهب منذ مطلع يوليو الجارى

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر من 18400 جنيه مطلع الشهر الجاري إلي مستوي 17280 جنيها بإجمالي هبوط 1120 جنيها للجرام وسط استمرار انخفاض أسعار الذهب في مصر من 2300 إلي 2155 جنيها منذ مطلع هذا الشهر.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء مستويات 17280 جنيها بدون إضافة مصنعية، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في سوق الذهب وقفزت أسعار الجنيه الذهب خلال الربع الأول من 2023 بصورة غير مسبوقة.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا بعد انخفاض امس بحوالي 10 جنيهات وبلغ الذهب 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.