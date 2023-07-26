شكرا لقرائتكم خبر عن سودانية مقيمة بمصر تشكر التحالف الوطنى للعمل الأهلى على الخدمات الطبية المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى توفير خدماته من العمل الأهلى في جميع أنحاء الجمهورية ، ونشر الصفحة الرسمية للتحالف فيديو يكشف مدى الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها كل من يعيش على أرض الوطن.

وكشف الفيديو عن استفادة أحد السيدات السودانيات المقيمات في القاهرة عن الاستفادة من القوافل الطبية التي يوفرها التحالف وذلك الهيئة القبطية الانجيلية والتي استقبلت أحد قوافل التحالف الطبية .

وقالت السيدة اشتيااق عبد الله السودانية المقيمة في مصر عن استفادتها من القافلة والخدمة ورعاية التي حصلت عليها خلال الكشف والحصول على العلاج ، مقدمة الشكر لجميع القائمين على مثل تلك الأعمال.