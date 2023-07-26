شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك فى القمة الأفريقية الروسية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى يشارك اليوم فى القمة الأفريقية الروسية.. المتحدث باسم الرئاسة: الرئيس يلتقى نظيره الروسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. وعقد عدد من الفعاليات على هامش القمة أبرزها المنتدى الاقتصادى والإنسانى.. مكافحة الفقر وحل مشكلات الأمن الغذائى على رأس أولويات القمة.. موسكو تؤكد مشاركة 49 دولة أفريقية ورؤساء المنظمات الإقليمية الرائدة بالقارة فى قمة سان بطرسبرج.

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