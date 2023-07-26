شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: لا توجد كاميرات مراقبة بغرف احتجاز النزيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف إحتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل. وأكد المصدر على عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالسيدات.. وأن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأى العام فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.

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