شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لليونان فى مواجهة تداعيات وآثار حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية اليونان الصديقة، في مواجهة آثار وتداعيات حوادث حرائق الغابات، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وإجلاء آلاف الأشخاص.

وأعربت مصر عن أصدق امنياتها بنجاح الجهود الجارية لمكافحة حرائق الغابات في اليونان في أقرب وقت، ووقوفها إلى جانب دولة اليونان الصديقة وأسر الضحايا في هذا الظرف الأليم.