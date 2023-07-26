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حصاد الوزارات.. الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل

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الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 26 يوليو 2023 05:15 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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