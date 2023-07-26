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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب: محمد الأحمدىالأربعاء، 26 يوليو 2023 05:15 م
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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