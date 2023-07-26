شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. قائمة المعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى قائمة المعاهد العليا الخاصة القائمة حاليا والمعتمدة من الوزارة، وذلك بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة وقرب انطلاق تنسيق الجامعات والمعاهد 2023 ولتوعية الطلاب تجنبا لوقوعهم فريسة للكيانات الوهمية غير المعتمدة.

ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (204) معهدًا، موزعة على (8) قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة)، وهي على النحو التالي:-

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (204) معهدًا، موزعة على (8) قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة)، وهي على النحو التالي:-

• المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

تضم (55) معهدًا، وهي على النحو التالى:-

1. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.

2. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

3. معهد طيبة العالي للهندسة يالمعادي.

4. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

5. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

6. معهد الصفوه العالي للهندسة.

7. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

8. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

9.معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

10. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

11. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

12. معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

13. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

14. معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

15. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

16. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

17. المعهد العالي للهندســة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

18. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

19. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

20. المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

21. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

22. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

23. المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

24. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

25. معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

26. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

27. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

28. معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

29. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

30. المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

31. لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

32. المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

33. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

34. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

35. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الطود – الاقصر.

36. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

37. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

38. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

39. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الاسكندرية

40. المعهد الكندى العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر.

41. معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

42. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

43. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

44. المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

45. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

46. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

47. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

48. المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس.

49. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

50. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

51. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

52. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

53. المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

54. المعهد التكنولوجى العالى ببني سويف.

55. المعهد العالى لتكنولوجيا النقل.

• المعاهد الخاصة العالية (الشعبة التجارية):

وتضم (71) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الاسكندرية.

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج.

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – بدمياط.

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة.

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة - المريوطية - الهرم

.المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات - التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للإدارة والحاـسب الآلي براس البر.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة ـ بطنطا.

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

المعهد التكنولوجي العالي فرع بمدينة مرسى مطروح.

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف – الإسكندرية.

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي التجمع الأول ـ القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (المقر المؤقت الإسماعيلية).

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بابي المطامير ـ محافظة البحيرة.

معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر.

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة بالاسكندرية.

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد الكندي العالي للإدارة بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية (طالبات فقط).

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة (طالبات فقط).

معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات (طالبات فقط).

المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة.

المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة طريق بلبيس - الشرقية.

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه – الجيزة.

المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم – الجيزة.

المعهد العالي للعلوم الادارية – ببلقاس.

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

معهد العجمى العالى للعلوم الادارية بالإسكندرية.

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة – الدقهلية.

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف.

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر – محافظة دمياط.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات التجمع الأول – القاهرة الجديدة.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للادارة والمحاسبة بأخميم سوهاج.

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 اكتوبر.معهد أكتوبر العالى للاقتصاد.

• المعاهد الخاصة العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات"

وتضم (15) معهدًا، وهي على النحو التالي:

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر.

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك 21.

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم.

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

10. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

11. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 اكتوبر.

12. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

13. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

14. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة.

15. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.

• المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام :

وتضم (19) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

2. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

3. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

4. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.

5ـ المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

6. المعهد العالي للغات بالمنصورة.

7. معهد المنيا العالى للغات.

8. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

9. المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

10. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

11. المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق.

12. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

13. معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة.

14. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

15. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

17. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت الإسماعيلية.

18. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

19. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

• المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

2. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

3. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

4. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

5. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.

6. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.

8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث ).

9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث).

10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث ).

14. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

15. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - الجيزة.

17. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت بالإسماعيلية.

18. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

• المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:

وتضم (16) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

• المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:

وتضم (8) معاهد، وهي على النحو التالى:-

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.

3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.

7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

• المعاهد الخاصة العالية الزراعية:

وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

2. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.