شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لـ"بوتين": نقدر الدور الروسى الداعم لمصر فى مشروع الضبعة النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين :نقدر الدور الروسي الداعم لـمصر في مشروع الضبعة النووي

وقال الرئيس السيسي : الرئيس بوتين.. اسمح لي أن أشكرك واوجه لك التحية والتقدير على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى روسيا.

وتابع الرئيس السيسي: حريصون على تلبية دعوات الرئيس الروسى فيما يخص مجالات التعاون المختلفة أو على مستوي القارة الأفريقية ولتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وأفاق هذه العلاقة.