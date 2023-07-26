شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: لدينا مشروعات واعدة فى مصر وحجم التبادل بين البلدين شهد نموا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه بعد مرور شهر من الآن، ستحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خلال تلك السنوات والعقود اكتسبت العلاقات بين البلدين طابع خاص، وأحرزنا نجاحا كبيرة بفضل الجهود الكبيرة".

وتابع: "عندنا مشروعات واعدة في مختلف القطاعات في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".