شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء وميسان توأم يتصدر قائمة أوائل الثانوية الأزهرية: سنلتحق بكلية اللغات والترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت الشقيقتان التوأم ثراء وميسان ضمن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية 2023، والتى تم الإعلان عنها قبل قليل، حيث حصلت الطالبة ثراء على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبى بنسبة 97.94%، فيما حصلت ميسان على المركز الثامن على مستوى الجمهورية.

وبمجرد أن بشر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسرة الطالبتين بحصولهما على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصال هاتفي مساء اليوم، غمرتهم الفرحة، معربًا عن تمنياته لهما بمستقبل مشرق ومواصلة طريقهما نحو التميز والنجاح.

وعبرت ثراء سمير فهيم الرشيدي، الطالبة بمعهد فتيات ناهيا الأزهري بمحافظة الجيزة، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها دوما ما كانت تطمح في تتويج اسمها ضمن أوائل الثانوية وتحرص على الاجتهاد والمثابرة من أجل التفوق استكمالا لما حققته من تفوق علمى طوال سنوات دراستها الأزهرية.

وقالت "ثراء" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مكالمة شيخ الأزهر كانت بالنسبة لها حلم كبير سعت واجتهدت كثيرا من أجله وقد تحقق اليوم بنجاحها وتفوقها، مشيرة إلى أنها لم تتوقع حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وكل ما كانت تتوقعه أن تكون من ضمن الأوائل.

وتابعت أن حصولها وشقيقتها على المراكز الأولى ضمن عدد هائل من الطلاب هذا العام في الثانوية الأزهرية، لم يكن بالأمر الهين، بل احتاج مذاكرة دروسهم أولا بأول، وبذل جهد كبير للوصول للتفوق والتميز، ناهيك عن تقسيم الوقت لكل مادة، مشيرة إلى أنهما كانتا تعتمدان في دراستهما على المعهد ودروس "الأون لاين" في بعض المواد.

وأشارت "ثراء" إلى أنها وشقيقتها التوأم "ميسان"، مسيرة نجاح مشتركة، حيث اعتادتا المذاكرة سويا، والتحقتا بنفس المعهد، ونجحتا في تحقيق المراكز الأولى في مختلف المراحل التعليمية بدعم وتشجيع أسرتهما، وسوف تستكملا مسيرتهما الدراسية سويا في كلية اللغات والترجمة، مؤكدة عزمهما على مواصلة مشوار التفوق في مرحلة الدراسة الجامعية لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أجرى اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.