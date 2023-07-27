شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: وارد أن يكون هناك موجات حارة في شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نعيش موجة حراة استمرت لمدة أسبوعين ونظرا لطول فترتها بدأنا نشعر بها بشكل كبير للغاية وشعرنا بارتفاع كبير في درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة .

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، أن الموجة الحارة مستمرة يومى الخميس والجمعة، واعتبارا من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض درجة الحرارة من درجتين لـ4 درجات ، والرطوبة في الصعيد أقل من شمال بلاد.

وتابعت إيمان شاكر، أنه في بداية الأسبوع المقبل ستكون أمام موجة حارة أقل، حيث تنكسر الموجة الحارة ووارد أن يكون هناك موجات حارة في شهر أغسطس ولكن ليس مثل الحدة التي شهدنا في شهر يوليو.