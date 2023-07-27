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لقاء قمة يجمع الرئيس السيسى وبوتين.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين"، وأضاف الرئيس السيسي خلال القمة: "أهنئ الرئيس الروسى على مرور 80 عامًا على العلاقات المصرية - الروسية".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

قمة الرئيس السيسي وبوتين
قمة الرئيس السيسي وبوتين

 

الرئيس السيسى:

◄ حريصون على تطوير التعاون الثنائى بين مصر وروسيا

◄ القمة الروسية الأفريقية ستكون لها نتائج عظيمة

◄ حريص على تلبية  الدعوة لزيارة روسيا نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين

◄ أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الروسى على دعوته وحفاوة الاستقبال

◄ أقدر دعم الرئيس بوتين فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية

◄ نقدر دعم الرئيس بوتين لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر

◄ أهنئ الرئيس بوتين بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

 

القمة الروسية المصرية
القمة الروسية المصرية

 

الرئيس  الروسى:

◄ أحرزنا تقدما كبيرا فى العلاقات بين مصر وروسيا

◄ مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجارى مع قارة أفريقيا

◄ لدينا مشروعات واعدة فى مختلف القطاعات بمصر

◄ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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