شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن مد خطوط الصرف الصحى لـ153 شارعا فى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة مد خطوط الصرف الصحي الجديدة لـ153 شارع بمركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويستهدف المشروع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، مد خطوط الصرف الصحي للشوارع المحرومة من الخدمة بـ5 مناطق، وذلك بطول 14 ألف متر.

يُذكر أن محافظة الجيزة انتهت مؤخرا من تطوير وتوسعة ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين، بطول 1.5كم وعرض 11م، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.

وشهد الطريق أعمال تطوير ورصف بالكامل وإنشاء أسوار حديدية وجمالية على جانبيه وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير بالطريق لتسهيل الحركة المرورية.