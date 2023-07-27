شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع بطول 50 كم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق وزارة النقل الزمن للانتهاء من مشروع القطار الكهربائى السريع، حيث سلمت وزارة النقل تحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) 50 كم من مسار القطار الكهربائى السريع بالخط الأول.

وفى النقاط التالية اهم التفاصيل..

الجزء الذى تم تسليمه فى نطاق محطة العاصمة فى المسافة من كم 40 حتى كم 90

وتم البدء فى تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيرى ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية

ويتم تجهيز 142 كم أخرى من المسار لتسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب )

بواقع 55 كم فى نطاق محطة النوبارية و87 كم فى المسافة من العلمين لفوكه

وتسهم شبكة القطار الكهربائى السريع فى خدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة وخدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها

بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا

وتتكون شبكة القطار السريع من 4 خطوط بإجمالى أطوال 2250 كم

ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة / العلمين / مطروح ) ضمن الممر اللوجستى السخنة / الدخيلة

ويبلغ طول الخط 675 كم بعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركز للتحكم والسيطرة

ويتكون من 15 قطارا سريعا و34 قطارا إقليميا و14 جرار بضائع