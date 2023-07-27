شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. جار تجهيز النتيجة لإعلانها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كنترولات الثانوية العامة بشكل منتظم للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 تمهيداً لإعلانها الأسبوع المقبل فى مؤتمر صحفى يعقده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تعمل الكنترولات على مراجعة النتيجة وتحديد نسب النجاح وأيضا تحديد ومراجعة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

ويتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

ويوفر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.