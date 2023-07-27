شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى.. حقائق عن المشروب الأكثر استهلاكا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكا عالميا بعد الماء، حيث تم اكتشافه صدفة منذ قرابة 5000 عام بالصين، عندما كان الإمبراطور الصينى شين يونج يغلي الماء في ظل شجيرة الشاي وسقطت ورقة فى الوعاء فتغير لون الوعاء وأصبح له رائحة ذكية، فتناول الإمبراطور المشروب ووقع الإمبراطور في حب هذا المشروب، وهكذا أصبح الشاي ذا مكانة رفيعة ومشروبًا شائعًا في الثقافة الصينية، وانتشرت مزارع الشاي في جميع أنحاء الصين، حيث إن أشجاره تتميز بأنها مستديمة الخضرة وتحتاج إلى طقس حار رطب .

ونستعرض فى هذا التقرير بعض الحقائق عن الشاى:

1- كان يشرب في الصين في بداية الأمر على أنه علاج لتأثيره المهدئ للأعصاب .

2- تعتبر الصين أكبر دوله مستهلكة للشاى.

3- نحصل على الشاي الأخضر والشاى الأحمر من نفس الشجيرة .

4- الشاي الأخضر يتم إنتاجه عن طريق معالجة أوراق الشاي بالتسخين على درجة حرارة لا تسمح بتغير لونه الأخضر، مما يؤدى إلى انخفاض نسبه الكافيين والحفاظ على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الإنسان.

5- الشاي الأحمر يتم تجهيزه عن طريق معالجته بالتخمير والتعرض بعد ذلك لدرجه حرارة مرتفعة تسمح بتأكسده، مما يؤدى إلى انخفاض مضادات الأكسدة بدرجة كبيرة وارتفاع نسبه الكافيين.

6- الشاى الأخضر أكثر فائدة من الأحمر نتيجة ارتفاع مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر عن الشاي الأحمر.

7- الشاى الأخضر يحتوى على مضادات أكسدة أعلى من الخضر والفاكهة.

8- الشاى يقلل من نسبة الكولسترول الضار في الدم، كما أنه يقلل من نسبة السكر لو بدون سكر، كما أنه يحافظ على صحة القلب ولا يفضل شرب الشاي ليلا حتى لا يسبب الأرق.

9- كثرة تناول الشاي تؤدى إلى اصفرار الأسنان والإصابة بالأنيميا والإمساك كما أنه يمكن أن يكون سببا لزيادة الوزن والإصابة بالسكر وكثرة الالتهابات بالجسم إذا تمت إضافة السكر بكميات كبيرة أكثر من معلقتين في كوب الشاي، علما بأن الشاي بدون سكر أكثر فائدة.

10- المقدار المناسب من الشاي لا يتجاوز 6 أكواب، حيث يحتوى الكوب الواحد على حوالى 60 مليجرام كافيين ويجب ألا يزيد المتناول في اليوم من الكافيين عن 400 مليجرام، كتوصيات منظمه الصحة العالمية.

11- لا يفضل شرب الشاى قبل مرور ساعة من تناول الطعام حتى لا يؤثر على كفاءة امتصاص الحديد الموجود بالطعام بسبب وجود حامض التينك في الشاي.

12- الشاي الكشرى أفضل من الشاى المغلى بسبب أن الشاي المغلى يفقد أغلب مضادات الأكسدة.

13- الشاى السائب أفضل من الشاي الفتلة بسب المواد المستخدمة في تصنيع فتله الشاي، وكيس الشاي قد تتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة.

14- الشاى باللبن مشروب صباحى معتمد لأغلب المصريين لكنه معدوم الفائدة بسبب أن بروتينات اللبن ترتبط مع حامض التنيك فيتم خسارة حامض التنيك المفيد لصحة القلب، كما أن حامض التنيك يعمل على ترسب الكالسيوم الموجود فى اللبن فتقل استفادة الجسم به.

15- أشهر الدول المنتجه للشاى الصين وكينيا والهند وسيلان واليابان وإندونيسيا.