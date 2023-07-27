شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من تأهيل 7064 كيلو متر ترع فى مختلف المحافظات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 7064 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3271 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1552 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11887 كيلومتر .

أضاف التقرير أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترع بعد التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع ، بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.

أشار التقرير إلى أن الوزارة وضعت دليلًا إرشاديًا لتأهيل الترع شارك في إعداده عدد كبير من المتخصصين بالوزارة والجامعات، وتم في هذا الدليل الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المراحل الأولى من المشروع .