شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات "الكارت الموحد" قبل التشغيل التجريبى فى بورسعيد .. التموين تجيب والان مع تفاصيل الخبر
وكان الدكتور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أكد أن الكارت الموحد بطاقة متعددة الاستخدام، ويخص على سبيل المثال خدمات النقل، وصرف الخبز والتعامل مع خدمات التموين، والمعاشات وخدمات التأمين الصحي الشامل وأن الكارت الموحد لن يكون بديلا عن بطاقة التموين حيث يستفيد من بطاقات التموين ما يقرب من 64 مليون مواطن في صرف السلع التموينية المدعمة و72 مليون مواطن من صرف الخبز المدعم.
كما أن إصدار الكارت اختياريا وليس اجباريا وبدون أي تكلفة مالية، موضحًا :" هناك تكامل بين أجهزة الدولة فيما يتعلق ببيانات المواطنين " حيث يوجد تعاون كبير بين أجهزة الدولة فيما يخص التحول الرقمي، وذلك من خلال إتاحة "كارت موحد "متعدد الأغراض وشامل لخدمات الحكومة على منصة واحدة مثل المواصلات والتأمين الصحي والخدمات البريدية وغيرهم من الخدمات. ومن المقرر تطبيق منظومة الكارت الموحد تدريجيًا بداية من محافظة بورسعيد
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