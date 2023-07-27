شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكل فى الإجازة رنجة وفسيخ.. تجنب شرب المياه الغازية بعد تناولها مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، ضرورة تجنب شرب المياه الغازية فور تناول وجبة من الملوحة والفسيخ، حتى لا يساهم ذلك فى احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم، موجها عدة نصائح لعدم الشعور بأى تعب، من بينها:

1- شرب كمية كافية من المياه المُضاف عليها الليمون قبل وبعد تناول الفسيخ والرنجة .

2- تناول كمية كبيرة من الخضروات مثل: البصل الأخضر، الكرفس، الخس، الجرجير.

3- أكل هذه الوجبة مستقلة لا يصاحبها أى بروتين آخر حتى لا تؤثر على الكلي ويسهل هضمها.

4- يفضل شرب الماء والشاي الأخضر والكركديه والينسون.

5- تناول الكرفس والبنجر و البقدونس أو برتقالة أو عمل عصير منه أو عصير مكون من الجزر والكرفس.

6- يفضل تناول الموز والكنتالوب الغني بالبوتاسيوم ليساعد علي إخراج الملح الزائد من الجسم.

7- كما يفيد تناول الكركدية والبقدونس في إدرار البول.

8- تناول الأعشاب التي تساعد في تطهير المعدة ومقاومة التلوث مثل الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.