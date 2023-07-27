شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بالتوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات في القاهرة والمحافظات، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات في القاهرة والمحافظات.

وأيد 87% من القراء مطالب التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات في القاهرة والمحافظات، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات في القاهرة والمحافظات.