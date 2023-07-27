أخبار مصر

%87 من القراء يطالبون بالتوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بالتوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات في القاهرة والمحافظات، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات في القاهرة والمحافظات.

 

وأيد 87% من القراء  مطالب التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات في القاهرة والمحافظات، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات في القاهرة والمحافظات.


الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements