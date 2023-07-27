شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى يحذر من تأثر الأمن الغذائى العالمى بالهجمات على مدن أوكرانيا الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في تقريره لمجلس الأمن إن الهجمات الأخيرة علي المدن الساحلية في أوكرانيا "تشير إلى تحول كارثي للأوكرانيين والعالم"، لا سيما في أعقاب انسحاب روسيا مبادرة البحر الأسود وهي المدن التي يتم منها تصدير الحبوب وتعتبر شريان حياة بالنسبة للكثيرين"

وحذر مساعد الأمين العام للأم المتحدة من الآثار بعيدة المدى المحتملة على الأمن الغذائي العالمي، ولا سيما في البلدان النامية، جراء الهجمات على مرافق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، لافتا الي ان الاستهداف المتعمد للبنية التحتية التي تسهل تصدير المواد الغذائية إلى بقية العالم "يمكن أن يهدد حياة ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على أغذية ميسورة التكلفة."

ودعا المسؤول الأممي إلى وقف الهجمات التي تستهدف منشآت تصدير الحبوب في أوكرانيا بشكل فوري، مشددا عى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أنها قد تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.