شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تطلق مبادرة لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين فى الخارج.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إعلانا بشأن مبادرة لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين بالخارج.

وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم- أنها تلقت ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية؛ نظرا لتردد بعض المواطنين في العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى؛ بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وأضافت الوزارة أن حرصا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم "العمل - الدراسة - العلاج"، تقرر فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية- سيعلن عنه لاحقا- اعتباراً من 14/8/2023 لمدة ثلاثين يوما.

وتابعت أنه سيتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن (19 عاما) وحتى سن (30) عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاما) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف، مشيرة إلى أنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

وأشارت إلى أن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع (الأسم- صورة بطاقة الرقم القومي- صورة جواز السفر- تاريخ الميلاد- الرقم الثلاثي إن وُجد- تاريخ مغادرة البلاد- الدولة المقيم بها- البريد الإلكتروني- البيانات البنكية الخاصة بالإيداع: اسم البنك/ الفرع خارج البلاد- اسم الحساب- السويفت كود – IBAN- رقم حافظة الإيداع/ رقم العملية- تاريخ الحافظة/ العملية- المبلغ 5 آلاف دولار/ يورو، ويُسدد على حساب بنك مصر فرع أبو ظبى).

وأهابت وزارة الخارجية بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة؛ لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.