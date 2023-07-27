شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث على الثانوية الأزهرية مكفوفين: أمى كانت تسجل لى المنهج وأبى يوصلنى للدروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الطالب أحمد مفتدي صابر الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية للمكفوفين بنسبة 91.27%، عن سعادته الغامرة بتتويجه ضمن أوائل الجمهورية بالشعبة الأدبية، مؤكدا أنه كان يتوقع أن يكون ضمن الأوائل، خاصة وأنه من المتفوقين علميا ودوما ما كان يحصل على المركز الأول، قائلا: "حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الصف السادس الابتدائي، وفي الصف الثالث الإعدادي كنت الأول على مستوى المنطقة الأزهرية بالجيزة، كما أنني حصلت العام الماضي على المركز الأول على مستوى منطقة الجيزة الأزهرية في مسابقة لحفظ القرآن الكريم".

وقال "أحمد" الطالب بمعهد كامل عودة الأزهري بمحافظة الجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه فخور بما حققه من تفوق ونجاح علمي استطاع أن به أن يسعد أسرته التي دوما ما كانت الداعم والمشجع الأكبر له منذ نعومة أظافره، متابعا: "والدتي كانت بتسجل المنهج والمحاضرات بصوتها عشان أسمعها واعرف أذاكر، ووالدي واخواتي كانوا بيوصلوني يوميا للمعهد والدروس.. فرحان إني اقدرت أفرحهم وأكافئهم على مجهودهم معايا طوال فترة الدراسة.. غرسوا فيا الثقة بالنفس والمثابرة على العلم وأهديهم نجاحي وتفوقي".

وأضاف "أحمد"، أنه كان يعتمد في مذاكرته على البرنامج الناطق وبرامج الحاسب الآلي التي يجيد بعضها، مشيرا أنه حرص على تطوير مهاراته في الحاسب الآلي ليتمكن من الاعتماد على ذاته ومذاكرة دروسه بسهولة والوصول إلى مصادر علمية أخرى من خلال دروس الأونلاين إلى جانب مواظبته على مذاكرة دروسه أولا بأول وتنظيم وقته وتقسيم مذاكرة المواد على الأيام، قائلا: "كنت أتجنب تراكم المنهج علي، لذلك كنت حريص على مذاكرة الدروس كل يوم بمساعدة أسرتي وأساتذتي ودروس الأونلاين، ونجحت في أن أكون ضمن الأوائل في مختلف المراحل التعليمية وختمت حفظ القرآن الكريم في 13 من عمري وحصدت العديد من الجوائز في حفظه".

"السنة دي كان صعبة ولكن ما فيش مستحيل.. كل واحد بيعيش تجربته بنفسه وما تسمعوش كلام اللي قبلكم".. بهذه الكلمات اختتم "أحمد" حديثه، مؤكدا أن بالعزيمة والإرادة نستطيع تحقيق أحلامنا وأهدافنا، وتخطي كل الصعاب وتحقيق النجاح.. أحلامي ما لهاش حدود أو قيود وهواصل مسيرتي الجامعية في كلية اللغات والترجمة".



الثالث على الثانوية الأزهرية مكفوفين



الثالث على الثانوية الأزهرية مكفوفين