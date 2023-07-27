شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر وتدعو لتغليب المصلحة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الأوضاع فى النيجر، وتؤكد على حرصها على سلامة واستقرار جمهورية النيجر الشقيقة والحفاظ على النظام الدستورى والديمقراطى فى البلاد. كما تؤكد مصر - بحسب بيان لوزارة الخارجية - علي تضامنها الكامل مع شعب النيجر الشقيق، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ علي سلامة المواطنين.

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