شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الزراعة: تجهيز تقاوى القمح فى محطات الإعداد استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات الإعداد والغربلة التابعة للوزارة فى جنوب التحرير ومحطة النوبارية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفاته المستمرة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الإنتاجية بالوزارة، للوقوف على المعوقات التى تواجه العمل فى مختلف القطاعات.

وشملت الجولة الوقوف على خطة المحطة لهذا الموسم فى تجهيز التقاوى المعتمدة لمختلف المحاصيل الشتوية وأهمها تقاوى القمح وكذلك الكميات المستلمة هذا الموسم التى تضاعفت عن العام الماضي وفقا للاستراتيحية لزيادة نسبة التغطية والوصول هذا العام إلى 100% لكافة المساحات المستهدف زراعتها بمحصول القمح.

كما تم تفقد أعمال صوامع التخزين والتى تعمل لأول مرة فى تاريخها منذ 1992 فى ظل رفع كفاءة الأصول الغير المستغلة والاستفادة منها، مما كان لها الأثر الفعال فى استيعاب الكميات والحفاظ عليها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة، كذلك تم الوقوف على إتمام إجراءات اعداد التقاوى بداية من التبخير للتقاوى الخام و التقاوى المعدة وأيضا معدلات إضافة المطهرات الفطرية والتأكد من اوزان العبوات وعمليات التبخير.

وفي محطة غربلة النوبارية، تم تفقد اعمال الاعداد والغربلة والاستلام، لتقاوي محاصيل: القمح، الفول البلدي، الشعير، كما تم الوقوف على جميع مراحل الاعداد بداية من الغربلة حتى تجهيز العبوات المعبأة بتقاوى القمح من مختلف الأصناف المنتقاة عالية الجودة و الإنتاجية، فضلا عن مراجعة كميات تقاوى بذرة القطن المتخلفة هذا العام .

فى نهاية الجولة، نقل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تحيات شكر، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جميع العاملين بمحطات الاعداد و حثهم على مزيدا من العطاء المتميز، لافتا الى أن هذه المرحلة تحتاج إلى الرجال المخلصين الأوفياء.