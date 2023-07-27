شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الودى و 5 من معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الوحدة المحلية لقرية "الودى" بمركز ومدينة الصف سونيا يونس محمود خاطر وخمسة من موظفين الوحدة المعاونين وهم أحمد عبدالله بيومى سكرتير الوحدة وسعيد محمد الهادى مسئول الحملة والنظافة وأسامة محمد عبدالله مسئول الإشغالات وأحمد صديق سعد الدين مسئول التنظيم وأحمد سعيد معوض مسئول الإنارة.

وقرر المحافظ منحهم مكافأة مالية تعادل نصف شهر من راتبهم، وذلك للتفاني في العمل والقيام بالمهام المكلفين بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية وكفاءة شبكه الإنارة ومراجعة حركة السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية وأعمال الإصلاح والصيانة إلى جانب موقف الوحدة من حالات مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإشغالات ومراقبة وضبط الأسواق والإجراءات المتخذة حيال تلك العناصر وسرعة التعامل وحل شكاوى المواطنين.

جاء ذلك عقب التقرير الذى تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من جهاز التفتيش والمتابعة بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لكافه قطاعات العمل بالوحدة والتأكد من كفاءتها بما يعكس تقديم خدمات لائقه للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسى يضمن فى النهاية إثراء خبرات العاملين بالمحليات وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم إلى جانب متابعة مدى إلتزام المسئولين والعاملين بمهام العمل وبحث أوجه القصور بالأداء لسرعة معالجتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.