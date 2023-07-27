شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة البادل بمهرجان العلمين اليوم بمشاركة 100 محترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فرح الخولي، موفدة القاهرة الإخبارية، إن مهرجان العلمين اليوم يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة سواء على المستوى الفني أو الرياضي، مشيرة إلى أنه يجري التجهيز والإعداد لمسرح الشارع الذي يشهد فعاليات مختلفة لعدد من الفرق المصرية والأجنبية، وينطلق هذا المسرح اليوم بفرقة «هارموني عربي»، التي ستغني عددا من الأغاني التراثية المصرية وغير المصرية.

وأضافت «فرح الخولي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «وبالنسبة للأنشطة الرياضية التي تنطلق اليوم خلال مهرجان العلمين الجديدة، تبدأ بطولة البادل الرياضية وتستقبل 100 لاعب محترف»، موضحة أن هناك 3 ملاعب مختلفة مجهزة على أعلى مستوى.

وتابعت: «رياضة البدل شهدت رواجا كبيرا في العالم ومصر، وعُرفت في المكسيك أول بلد عرفت تلك الرياضة عام 1969، ومن ثم انتشرت في كل دول العالم»، مشيرة إلى أن هذه البطولة تنعقد اليوم وتنطلق في تمام الساعة 8 مساءً، بينما حفل فرقة «هرموني عربي» تبدأ في تمام الساعة الـ6 مساءً، ثم حفل الفنان أحمد سعد، موضحة: «من المقرر إقامة حفل غنائى لكلا من الفنانة نانسي عجرم والفنان راغب علامة غدا الجمعة».