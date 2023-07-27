شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا ستدعم إشراك الاتحاد الأفريقى بصفة العضو الكامل في نشاط قمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية إضافة الآليات المتاحة للتعاون الروسي- الأفريقي، وذلك من خلال خلق آلية تفاوضية لإجراء حوار لمناقشة القضايا الآنية، مثل قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والأمن المعلوماتي والبيئي.

وأضاف "بوتين"، في اجتماع مع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، أذاعته قناة "إكسترا نيوز": أود الإشارة إلى أن روسيا تدعم إشراك الاتحاد الأفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط قمة العشرين، وهذا القرار سيتم تبنيه بمساعدتنا في قمة مجموعة العشرين، مشددًا على أن هذا القرار سيجسد ويعكس الدور المتزايد للقارة الأفريقية في الشؤون الدولية.

وتابع، أن بلاده مستعدة لإقامة التعاون وتطويره مع المؤسسات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الأخرى المتمثلة في اجتماعنا هذا، مواصلا: "ندعم التنسيق الوثيق في السياسات الخارجية للتعاون من أجل مجابهة التحديات القائمة بما في ذلك الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة".