شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالميادين المجاورة لعزبة خير الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق سلسلة أنشطة توعوية جديدة بمنطقة المحروسة إحدى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ، كذلك تنفيذ أنشطة توعوية بمنطقة اسطبل عنتر وعزبة خير الله المقرر تطويرها، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" والذى يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة مثل الأسمرات وحدائق أكتوبر وروضة السيدة وبشاير الخير بالإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد.



صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينظم أنشطة توعوية بمنطقة المحروسة

كما تم تنفيذ ما يقرب من 8874 زيارة منزلية بمنطقة المحروسة والمناطق المجاورة استهدفت الأسر المقيمة في هذه المناطق لتوعيتهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" لتوفير الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ، كما لاقت الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الميادين المحيطة لمنطقة اسطبل عنتر وعزبة خير الله تفاعلا كبيرا من جانب الشباب ،حيث أثمرت عن تقدم ما يقرب من 50 شابا للعلاج من الإدمان من خلال عيادة الصندوق بمنطقة إسطبل عنتر، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة.



صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينظم أنشطة توعوية بمنطقة المحروسة

كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال بمنطقة المحروسة بمشاركة 550 طفل من أبناء الأسر ،لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.



صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينظم أنشطة توعوية بمنطقة المحروسة

ووجهت الدكتورة القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان حيث يتم تنفيذ زيارات منزلية لرفع وعي قاطني المناطق المطورة وبعض المناطق المجاورة بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة، كما وجهت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير الخدمات العلاجية والتي تتمثل في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج " مجانا وفى سرية تامة لأى مريض إدمان من أبناء هذه المناطق.



صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينظم أنشطة توعوية بمنطقة المحروسة

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه يتم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة الأطفال من أبناء المناطق المطورة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية، بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كذلك تنفيذ إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج، أيضا تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.



صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينظم أنشطة توعوية بمنطقة المحروسة

جدير بالذكر أنه على مدار النصف الأول من عام 2023 قدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ الخدمات العلاجية لعدد 82 ألف و 875 مريض " جديد ومتابعة " على مستوى محافظات الجمهورية منهم 7766 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ،وحدائق اكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" والبالغ عددها 28 مركزا بـ 17 محافظة بجانب 6 عيادات بالمناطق المطورة، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.