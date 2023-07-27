شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القضاء الأعلى يستقبل النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى، المستشار الدكتور فتحى المصرى عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق وذلك لتقديم التهنئة علي توليه منصبه الجديد.

كما استقبل رئيس القضاء الأعلى كل من القاضي حسام صادق مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل والقاضي ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون دور أبنية المحاكم والشهر العقارى وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

يذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.