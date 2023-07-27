شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى معامل كلية العلوم جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صباح اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مبنى معامل كلية العلوم الجديد يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة.

وأشارت الجامعة إلى أن المبنى يتكون من أربعة أدوار تضم معملين للكمياء ومعملين حاسب آلى و قاعات دراسية للطلاب واستراحة لأعضاء هيئة التدريس وغرفة مراقبة وتحكم إلكترونى بالإضافة إلى تزويد المبنى بأحدث أنظمة مراقبة بالكاميرات وإنذار مبكر ضد الحريق وكذلك أنظمة إطفاء على أحدث طراز وأنظمة إضاءة وتكييف وأنظمة مياة صديقة للبيئة.