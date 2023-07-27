شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة عين شمس يكرم رئيسها الحالى وعدد من رؤسائها السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم مجلس جامعة عين شمس اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تقديرا لدوره وما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته للجامعة.

حيث أهداه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة سابقاً و رئيس جامعة عين شمس سابقاً درع التكريم نيابة عن المجلس الموقر.

كما كرّم المجلس نخبة من رؤساء الجامعة السابقين وهم الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ ، والدكتورمحمد عوض تاج الدين ، والدكتور حسين عيسى، والدكتور أحمد زكي بدر والدكتور عبد الوهاب عزت.

وأشاد المجلس بجهود كل من ترأس جامعة عين شمس العريقة وتحمل على عاتقه مسؤوليات التطوير والتقدم نحو الأفضل وتقديم كافة أوجه الدعم والعطاء للجامعة العريقة دون انتظار مقابل.

كما أكد المجلس أن أهم ما يميز كل من تقلد هذا المنصب الرفيع أنه يبدأ من حيث انتهى الآخرون إعمالاً لمبدأ مواصلة الإنجاز وتطبيقاً لفلسفة تعاقب الأجيال وإيماناً بما تستحقه جامعة عين شمس من تحقيق مكانة أفضل على الدوام.

كما أشاد المجلس بكل القامات التي تقلدت منصب رئاسة جامعة عين شمس على مدار تاريخها، مؤكدين أن إخلاصهم الشديد ورؤيتهم في إدارة الجامعة أهلتهم لتقلد مناصب سياسية ومسؤوليات أكبر على مستوى الدولة المصرية.