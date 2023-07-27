شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صادرات الموالح تتخطى حاجز المليون و900 ألف طن لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام، موضحا أن صادرات البطاطس تقترب من الـ900 ألف طن لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و900 ألف طن لأول مرة فى تاريخ الصادرات المصرية وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023، حيث بلغت حوالي 5 ملايين و15 ألف و764 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألف و626 طنا عن العام الماضي الذى بلغت حوالى 4 ملايين و255 ألف و138 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح التقرير، أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و903 آلاف و369 طنا، بالإضافة إلي تصدير 896 ألف و447 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 351 ألف و899 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 134 ألف و525 طنا، فى حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 92 ألف و325 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 58 ألف و354 طنا.

واحتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 49 ألف و469 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 ألف و985 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 23 ألف و295 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9507 طنا، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7432 طنا، وحصل الرومان على المركز الأخير بإجمالى كمية بلغت 3524 طنا.