شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: ما يشهده كوكب الأرض من ارتفاع حرارة شديدة لم يحدث منذ 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام العسكرى نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إننا نشهد الآن ارتفاع مضطرد وكبير لدرجات الحرارة، وهناك عملية تسارع في موجات درجات الحارة والتي أصبحت متكررة بشكل كبير.

وأضاف نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات لبرنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة دي إم سى، أن شهر يوليو من أكثر الشهور ارتفاع درجات الحرارة، كما أن شهر يونيو الماضي كان أكثر شهر يونيو أكثر شهر سخونة مقارنة بشهر يونيو على مدار العصور السابقة .

وتابع الدكتور هشام العسكرى، أن ما يشهده كوكب الأرض من ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث منذ 100 عاما، مشيرا إلى أن هذا سببه التغيرات المناخية التي تضرب الكرة الأرضية.