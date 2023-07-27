شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: متوسط استهلاك الغاز والمازوت من 144 لـ146 مليون متر يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه فى يوم 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، تم استهلاك 36 جيجا كهرباء فى يوم واحد، وتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت.

وقال إن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل لـ 144 لـ146 مليون متر مكعب فى المتوسط يوميا خلال الـ 10 أيام.

وأوضح أن أمين عام الامم المتحدة قال أننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الاصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدا أن هناك تنسيقا يومي فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه طبقا للأرقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.