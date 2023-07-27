شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تخفيف الأحمال لمدة ساعة لساعتين يوميا وإعلان جدول المواعيد الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن يوم الأحد من كل أسبوع سيعتبر يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور.

أضاف نادر سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن كل المبانى الحكومية ستشهد إطفاء كل الأنوار والأجهزة التى تستهلك كهرباء، بعد انقضاء يوم العمل، متابعا: "تخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعة إلى ساعتين يوميا على الأكثر وإعلان جدول المواعيد الإثنين المقبل".

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: "أى إضاءات خارجية غير مهمة سيتم إطفائها، وسيتم إعلان كل المواعيد بتخفيف الأحمال وانقطاع التيار، حتى يكون هناك شفافية ووضوح فى فترات الانقطاع، حتى يكون هناك تفادى لفترات الانقطاع خاصة أثناء ركوب الأسانسير".

وبين السفير نادر سعد، قائلا: "ستكون فترة الانقطاع معلومة بالساعة والمدة المحددة، سواء بالنهار أو بالليل وسيكون هناك شفافية فى الإعلام وهيخلق أريحية كبيرة بين المواطنين".