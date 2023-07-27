شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء سجوده بصلاة الفجر فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسن الخاتمة تلك هى أمنية كل إنسان صالح ولعلها كانت الدعوة الأخيرة التى دعا بها "سعيد القرناوى" ابن محافظة الشرقية، الذى توفى ساجدا فى المسكن المقيم داخله بقرية ميت ربيعة مركز بلبيس، وشارك فى جنازته جمع غفير من أهالى قريته، شهادة على عمله الصالح ومحبة الجميع له.

وتمتع العم "سعيد" الذى يبلغ من العمر 60 عاما بشعبية جارفة ومحبة من أهالى قريته، لكونه يعمل فى تصليح الأجهزة الكهربائية، وكان رحيم بأهل قريته فى تعاملاته المادية معهم، وكان الراحل محب لآل البيت، ودائم التردد على زيارة آل بيت رسول الله الكريم فى كافة المناسبات الدينية، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء تأدية صلاة الفجر أدى الركعة الأولى وتوفى أثناء الركوع، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.

وخيم الحزن الشديد على أهالى قريته فور خبر وفاته، شارك فى جنازة الراحل التى خرجت من مسجد" الأربعين" بمدخل القرية عدد غفير من أهالى القرية، لتشييعه لمثواه الأخير ومواراة جثمانه التراب،فيما توافد أهالى القرية على سرادق العزاء الخاص بأسرة المتوفى لتقديم واجب العزاء لهم.