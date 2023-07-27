شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الخارجية تستدعى سفيرة الدنمارك بسبب تكرار أحداث حرق نسخة من المصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها استدعاء وزارة الخارجية لسفيرة الدنمارك بسبب تكرار أحداث حرق نسخة من المصحف.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 2165 جنيها للجرام

استمر سوق الذهب في مصر في تحركاته الضعيفة متجاهلاً نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس والذي فشل في دعم أسعار الذهب العالمي بالشكل الذي كان متوقع، ليظل سوق الذهب في حالة ترقب وسط تطورات عديدة في السوق المحلي.

العالمية للأرصاد: يوليو 2023 فى طريقه ليكون الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبى فى تقرير اليوم الخميس أصدرته المنظمة في جنيف، إن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو كانت هي الأكثر دفئا لمدة ثلاثة أسابيع مسجلة، كما أن شهر يوليو الجاري من المنتظر أن يكون الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: الرئيس السيسى بذل مجهودا كبيرا لخدمة القارة

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، إن العلاقات بين أفريقيا وروسيا متطورة جدا منذ عهد الاتحاد السوفياتي، بعدما دعم نضال دول القارة ضد الاستعمار، ودرب آلاف الكوادر والكفاءات، وبالتالي فإن هناك أسس وقاعدة جيدة يمكن بناء الشراكة الجديدة والنوعية.

أمين عام الأمم المتحدة يعين مصريا في لجنة الخبراء المعنية باليمن

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المصري جاسر الشاهد عضواً في لجنة الخبراء المعنية باليمن حيث تقدم اللجنة الدعم للجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ مهامها.

صورة تذكارية للرئيسين السيسى وبوتين عقب الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية

حرص الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على التقاط صورة تذكارية ثنائية مع رؤساء وقادة الدول الإفريقية المشاركين فى النسخة الثانية للقمة الروسية الإفريقية، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للقمة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

التعليم: لم يحصل أى طالب بنتيجة الثانوية العامة 2023 على 100%

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لم يحصل أى طالب فى نتيجة الثانوية العامة على مجموع درجات 100%، موضحة إن عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية في كل المواد، شئ متوقع لأن هناك أسئلة مقالية ليس لها إجابة نموذجية واحدة، وكل طالب يجيب عنها وفق قدراته ومهاراته ومفاهيمه للإجابة المطلوبة.

البنك المركزى الأوروبى يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل 4.25 %

قرر البنك المركزى الأوروبى اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 4.25%، فيما بلغت معدلات الفائدة للإقراض 3.75 %، وهي الأعلى فى تاريخ المركزى الأوروبى، لتكون هذه الزيادة هي التاسعة على التوالى منذ العام الماضى، وذلك للسيطرة على التضخم فى منطقة اليورو.

الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى بروسيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني، الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى ونظيره الفيتنامى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بحضور "تران لو كوانج"، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له لمصر.

مجلس الوزراء يوافق على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بحد أدنى حفر 13 بئرا

وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئراً، واستثمارات حوالي 319.5 مليون دولار.

الرئيس السيسى يبحث مع رامافوزا فى روسيا فرص الاستثمار بين مصر وجنوب أفريقيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على هامش انعقاد القمة الأفريقية الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبرج.

الحكومة تتطلع على موافقة المجتمعات العمرانية بتخصيص أراضٍ لشركات بنظام البيع بالدولار

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ، لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

الخارجية تستدعى سفيرة الدنمارك بسبب تكرار أحداث حرق نسخة من المصحف

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه بناءً على توجيه من سامح شكرى وزير الخارجية، استدعي السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية سفيرة الدنمارك بالقاهرة، حيث تم إبلاغها باستياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها كلية، وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن يوم 25 يوليو الجاري، في إطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير عبر مواصلة التظاهر أمام سفارات الدول العربية والإسلامية بالدنمارك.

التعليم: نتيجة الثانوية العامة ستكون جاهزة خلال الـ48 ساعة القادمة

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سوف يتم تسليم نتيجة الثانوية العامة من المركز القومى للامتحانات إلى الكنترولات لإعداد نتائج الطلاب النظاميين، والمؤجلين من العام الماضي، وطلاب الدمج، والمنازل، والمكفوفين، وتحديد الراسبين، في مادة أو كل المواد، وحجب النتيجة بالنسبة للطلاب الذين تمت إدانتهم بالغش، أو الشغب، وكل ذلك ستقوم به الكنترولات، وفق قاعدة البيانات لديهم، تمهيدا لمراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية.

العالمية للأرصاد: يوليو 2023 فى طريقه ليكون الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبى فى تقرير اليوم الخميس أصدرته المنظمة في جنيف، إن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو كانت هي الأكثر دفئا لمدة ثلاثة أسابيع مسجلة، كما أن شهر يوليو الجاري من المنتظر أن يكون الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: الرئيس السيسى بذل مجهودا كبيرا لخدمة القارة

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، إن العلاقات بين أفريقيا وروسيا متطورة جدا منذ عهد الاتحاد السوفياتي، بعدما دعم نضال دول القارة ضد الاستعمار، ودرب آلاف الكوادر والكفاءات، وبالتالي فإن هناك أسس وقاعدة جيدة يمكن بناء الشراكة الجديدة والنوعية.

قرعة تصفيات آسيا.. المنتخبات العربية تنتظر ظهورا تاريخيا فى كأس العالم 2026

تنتظر المنتخبات العربية ظهور تاريخي في كأس العالم 2026، حيث تبقي جميع الفرص سانحة لتأهل جميع منتخبات العرب إلي مونديال أمريكا وكندا والمكسيك المقبل بعدما أجريت مراسم قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

يحيي جبران قائد الوداد يسجل أول حالة طرد فى البطولة العربية

تعرض يحيي جبران قائد فريق الوداد المغربي للطرد المباشر في مباراة فريقه أمام السد المقامة حاليا، في افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في نسختها السادسة عشر والتي تستضيفها السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

رابطة الأندية تعلن عن 4 مرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الـ30 من الدورى

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى الممتاز التي أسدل الستار عليها بعد مواجهة الأهلى والمصرى أمس الأربعاء.

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس فى سبتمبر

يستعد منتخب مصر الاول بقيادة روى فيتوريا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد مباراتى المنتخب أمام اثيوبيا وتونس.

بوتين بالقمة الأفريقية الروسية: نعمل على تعزيز مشروعاتنا فى مصر بمحطة الضبعة وقناة السويس.. وتصدير 50 ألف طن حبوب لدول القارة السمراء.. الاتحاد الأفريقي: روسيا دعمتنا فى أصعب الأوقات ويجب تعزيز الاكتفاء الذاتى

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، وتناقش القمة التى تشارك فيها 49 دولة أفريقية، سبل تنويع مجالات التعاون الروسى الأفريقى، كما تناقش صفقة الحبوب وجهود روسيا لدعم أسواق الغذاء العالمية.

الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف: المحسوسة بالقاهرة تصل 43 درجة.. وتناشد المواطنين عدم التعرض للشمس من 12 ظهرا للساعة الرابعة عصرا.. والسبت موعد انكسار الموجة الحارة

تصل الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد فى هذه الأيام لذروتها اليوم الخميس 27 يوليو على كافة الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية فى الظل، أما عن درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 43 درجة مئوية، وجنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 45 درجة مئوية.

رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس حكومة فيتنام.. اقتراح بتشكيل مجلس أعمال مصرى - فيتنامى.. مدبولى: مصر بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.. ومشاورات بشأن مقترح توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي الذي يزور مصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام.

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 52.38%.. الإمام الطيب يهنئ الأوائل تليفونيا.. فتح باب التظلمات الأحد المقبل لمدة شهر ورسوم المادة 100 جنيه ترد للطالب حال إضافة درجات.. و"الخليج 365" ينشر رابط النتيجة

أكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح فى امتحانات الثانوية الأزهرية بلغت 52.38 % ، وقدرت نسبة النجاح فى القسم الأدبى 46.63 %، والقسم العلمى 59.34 %، مضيفا أن النتيجة متاحة حاليا على موقع الأزهر وكافة المواقع، مهنئا كل الطلاب الناجحين، ومؤكدا أن نسب النجاح العامة أفضل من العام الماضى.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحتفى بمشوار الراحل شوقى حجاب فى وثائقى "رموز وكنوز".. الشاعر الكبير يصف نفسه بصاحب قضية.. عاش طفولة ثرية وسط بيت مثقف.. وعمل فى السيرك وقدم فكرة برنامج عصافير الجنة للأطفال

احتفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب وذلك فى فيلم وئائقى قصير تحت عنوان رموز وكنوز، حيث وصف الراحل شوقى حجاب نفسه بكونه صاحب قضية رغم أنه عمل فى الإخراج والتأليف والشعر.

الناجح يرفع إيده.. ”الخليج 365” يشارك الخامسة على الثانوية الأزهرية مكفوفين فرحتها.. منة الله بنت بنى سويف: الأسرة وفرت الجو المناسب لى.. والصلاة وبر الوالدين سر تفوقى.. واتصال شيخ الأزهر أثلج صدرى

تعالت الزغاريد داخل منزل منه الله محمد أحمد الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية مكفوفين، بعد اتصال شيخ الأزهر بها لتهنئتها بتفوقها فى الثانوية الأزهرية.

روسيا ـ أفريقيا.. الرئيس السيسى وقادة القارة يضعون روشتة وقف نزيف الاقتصاد.. بوتين يتعهد بشحنات قمح مجانية لـ6 دول ويراهن على قناة السويس.. إنشاء 30 مشروع طاقة فى 16 دولة أفريقية.. ووفقي يشيد بقوة العلاقات

تحديات كبرى ، ومحاولات لمد جسور ثقة شهدتها القمة الروسية ـ الأفريقية التى استضافتها مدينة سان بطرسبرج الخميس، وتختتم فاعليتها مساء الجمعة، فى وقت يعانى فيه الاقتصاد العالمى من قيود ممتدة فى ظل ارتفاع مستمر لمؤشرات التضخم عالميا، وارتباك حركة التجارة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ما كان له أثراً بالغاً على الأسواق الافريقية والاقتصاديات الناشئة.

الأرصاد: غدا طقس شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 والمحسوسة 41 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

أسماء أوائل القسم العلمى فى الثانوية الأزهرية 2023

أعلن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، أسماء أوائل القسم العلمي في مؤتمر صحفي نظمه المركز الإعلامي للأزهر بمقر مشيخة الأزهر:

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023 بالرقم القومى

أكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أن النتيجة متاحة الآن على موقع الأزهر وكافة المواقع، مهنئا كل الطلاب الناجحين، موضحًا أن نسب النجاح العامة أفضل من العام الماضى، وهذا يدل على الجهود الطيبة من الطلاب.

الشهر العقارى يستعد لتوثيق نماذج تأييد المواطنين لمرشحى انتخابات الرئاسة

تستعد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بكافة إمكانياتها البشرية والتقنية مع انتقاء أفضل العناصر، للقيام بالتأييدات الرئاسية والتي تعد شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام إلى 235 درجة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 245 درجة إلى 235 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوى العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

تنسيق الجامعات 2023.. 112 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب فى الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

المركزى: ارتفاع محافظ الهاتف المحمول 20% لتصل إلى 34 مليون محفظة بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي أن إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع بنحو 20% لتبلغ 34 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضي من خلال 30 مقدم خدمة (تشمل شركات الإتصالات وذلك من خلال 23 بنكا)، فيما بلغت متوسط الزيادة العالمية نحو 13%.

اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى لأندية الدورى الممتاز.. اليوم

يفتح اتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال علام، باب القيد الصيفى أمام الأندية اليوم الخميس، للسماح للفرق المتنافسة فى بطولة الدورى بقيد صفقاتها الجديدة استعدادا للموسم المقبل الذى ينطلق فى نهاية سبتمبر القادم.