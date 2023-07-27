شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزى الشيخ محمد بن زايد فى وفاة أخيه ممثل حاكم أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تقدم بخالص التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، منوهاً إلى ما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه، ولتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، راجياً الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أعرب عنها الرئيس، مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات قيادة وشعباً، ومعرباً عن خالص تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.