أخبار مصر

بوتين: روسيا وأفريقيا تعملان معا لتشكيل نظام عالمى متعدد الأطراف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا وأفريقيا تعملان معا لتشكيل نظام عالمى متعدد الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ بلاده ستستمر في العمل على زيادة وترسيخ التعاون مع الدول الأفريقية، مشددًا على أن الجانبين يعملان معا من أجل تشكيل نظام متعدد الأطراف أكثر عدلا على أساس مبادئ المساواة السيادية للدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

 

ووعد "بوتين"، في كلمته خلال عشاء عمل على هامش "القمة الروسية الأفريقية"، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن بلاده ستواصل الإسهام بقسط كبير في تسوية النزاعات الحالية وتجنب ظهور بؤر جديدة للتوتر ومكافحة الإرهاب والتطرف والجوائح والجوع وحل قضايا الأمن الغذائي. 

 

وتابع: "كثيرون في أفريقيا يعرفون المثل الذي يقول إذا أردت أن تسير بسرعة فعليك أن تسير وحدك، أما إذا أردت أن تسير إلى مسافة بعيدة فعليك أن تسير مع شركائك.. ونحن على استعداد للعمل من أجل المستقبل".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements